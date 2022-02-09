Vanspor FK Afjet Afyonspor'u eli boş gönderdi

Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Mete Yıldız, Emrah Tacir, Barış Sağır, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Oktay Aydin, Uğur Can, İsa Nalbant ve Furkan Polat onbiri ile çıktı. Afjet Afyonspor Cem Kavçak teknik sorumluluğunda sahaya; Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Yakup Yiğit, Ömer İnan, Celal Hanalp, Doğukan Emeksiz, Nazmi Candoğan, Burak Çoban, Mithat Pala, Melik Derin ve Fatih Aktay onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu, Sefa Özcan, Sabri Üstünel ve Aytaç Geçgel hakem dörtlüsü yönetti. 3. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Gelişen atakta Emrah’ın pasında topla buluşan Furkan’ın vuruşunda top üst direkten döndü. Devam eden atakta topu önüne alan Oktay, uzaktan sert ve düzgün vurarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Vanspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Afyon 58. dakikada Mithat'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1 66. dakikada Vanspor 2-1 öne geçti. Emrah'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Oktay Gürdal, yarım vole ile topu filelere göndererek durumu 2-1 yaptı. Maç Vanspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.