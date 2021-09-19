Vanspor Diyarbekirspor maçı canlı izle! Doğu derbisine sayılı saatler...

Ligde 4 puanla 8. sırada yer alan temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, ligde 1 puanla 15. sırada yer alan Diyarbekirspor A.Ş.'yi konuk ediyor. Taraftarların 'Doğu Derbisi' olarak tanımladığı maç saat 15:00'da Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak. Vanspor evinde taraftarının da desteğiyle Diyarbekirspor'u mağlup edip 3 puanı almayı hedefliyor. İzmi bölgesinden Fehan Kestanlıoğlu'nun öneteceği maçta

Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak.

Vanspor, Diyarbekirspor maçı saat 15:00'da bu sayfadan yayınlanacak.