Vanspor'da, Uşakspor maçının hazırlıkları sürüyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, ligin on sekizinci haftasında sahasında konuk edeceği Uşakspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Pazar günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, sahasında kazanarak istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 17 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 30'a yükseltmek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Uşakspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, sahasında karşılaşacağı Uşakspor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Van temsilcisi, Pazar günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 38 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, GMG Kastamonuspor deplasmanına giderken, 35 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928 ise, 34 puanla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 31 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor'u konuk ederken, 30 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Fethiyespor'u misafir edecek.

27 puan +13 averajla altıncı sırada yer alan Ankara Demirspor, sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelirken, Zonguldak Kömürspor ise evinde Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Sarıyerspor, Diyarbekirspor deplasmanına giderken, Etimesgut Belediyespor ise evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında 3 puan arayacak. Gruptaki son maçta Adıyaman Futbol Kulübü evinde Pazarspor'u ağırlayacak.

Van Bölge Gazetesi