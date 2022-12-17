Vanspor, Balıkesirspor'a konuk oluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın deplasmanda Balıkesir ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı- Siyahlı takım rakibini mağlup ederek, ilk devreyi 3 puanla kapatmak istiyor.

SPOR 17.12.2022, 08:53
Vanspor, Balıkesirspor'a konuk oluyor

Önceki hafta sahasında karşılaştığı Uşakspor'u 3-1 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, ilk devrenin son maçında Balıkesirspor'a konuk oluyor. Yarın saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda kazanarak istikrarlı çıkışını sürdürmek ve ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor.

Ligde oynadığı 18 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 33 yükseltmek ve Play-Off potasındaki yerini korumak istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, yarın deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Van temsilcisi, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Balıkesir Atatürk Stadyumu saat 14.00'te oynanacak olan mücadeleyi; Alim Kandemir, Mehmet Kuru, Haydar Avcı ve Uğurcan Gökler hakem dörtlüsü yönetecek.

İLK DEVREDE SON HAFTA

Vanspor'un grubunda 41 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, sahasında Ankara Demirspor'u konuk ederken, 38 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor ise evinde Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen ve 34 puanla üçüncü sırada bulunan İskenderunspor, Uşakspor deplasmanın giderken, 33 puanla dördüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Kırklarelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

32 puanla beşinci sırada yer alan Karcabey Belediyespor, Sarıyer deplasmanına giderken, Zonguldak Kömürspor ise, deplasmanda son sırada Pazarspor ile kozlarını paylaşacak. Serik Belediyespor evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, Fethiyespor ise evinde Adıyaman FK'yı konuk edecek. Gruptaki son maçta Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında GMG Kastamonuspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Van Bölge Gazetesi

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