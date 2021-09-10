Vanspor, 28 futbolcuya lisans çıkardı

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 11 futbolcuyla yeniden sözleşme imzalarken, alt yapıdan ise 1 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı. Sezona sancılı kongre süreciyle başlayan Vanspor, dış transferde ise 16 yeni sporcuyla anlaştı.

Vanspor, 8 Eylül'de sona eren yaz transfer dönemi öncesi yeniden anlaşma sağladığı eski futbolcusu Yakup Demir, Baran Basut, Sercan Kaya, Mehmet Şirin Soydan, Mehmet Servan Çetin'e de lisans çıkardı. 2021-2022 futbol sezonunda Vanspor, Aras Aydın, Aydın Bağ, Baran Basut, Barış Gök, Berat Çetinkaya, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Furkan İnce, Furkan Polat, Güney Tutcuoğlu, Hamza Küçükköylü, İlyas Ekiz, İsmet Kavuştu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Kubilay Akyüz, Mehmet Ali Yurdakul, Mehmet Servan Çetin, Mehmet Şirin Soydan, Mete Yıldız, Oktay Aydin, Oktay Gürdal, Onur Tekin, Sedat Ablak, Sedat Komi, Selim Kayacı, Sercan Kaya, Yakup Demir ve Yusuf Şengüler'i kadrosuna kattı.

Saffet İşler Teknik sorumluluğunda ilk maçında evinde Adıyaman'ı 2-1 mağlup eden Vanspor, ilk galibiyetini de almıştı. Vanspor, Pazar günü saat 19.00'da ligin ikinci haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

kaynak:vanbölgegazetesi

