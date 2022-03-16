Vanlı sporculardan önemli başarı

07-14 Mart tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Van'a madalyalarla dönmeyi başardı. Hafta boyunca düzenlenen atletizm yarışmasına katılan Vanlı sporcular, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü elde etmeyi başarırken, kayak yarışmasında ise 1 Türkiye birincisi, 2 Türkiye ikinciliği elde etti.

Judo da Van'ın göğsünü kabartmayı devam ettiren Vanlı sporcular, bu yarışmada da 1 Türkiye üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, başarılı sporcuları kutlayarak, bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarı diledi. İnanç, geleceğin teminatı olan sporcuları her anlamda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.