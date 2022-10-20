Vanlı sporcu dünya üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yapılan müsabakalar sonrasında Ermenistan birinci, Özbekistan ikinci, Türkiye ise üçüncü oldu. Dünya Gençler Bilek Güreşi Şampiyonasına babası ve aynı zamanda eski Bilek Güreşi Milli Antrenörü olan İzzet Şevketoğlu tarafından sıkı bir çalışmayla hazırlanan sporcu, 2021 yılında Liseler arası yapılan Bilek Güreşi yarışmasında da Van İl Birincisi olmayı başarmıştı.

Şampiyon sporcu Saltuk Buğrahan Şevketoğlu, daha önce de Tokat ilinde yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 70 artıda Türkiye ikinci olarak, milli takımda uluslararası yarışmalara katılmayı hak kazanmıştı.

"BİLEK GÜREŞİNİN VAN'DA DAHA FAZLA YAYGINLAŞMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Söz konusu şampiyona sonrasında gazetemize açıklamalarda bulunan Milli Antrenör İzzet Şevketoğlu "Sporcumuz Saltuk Buğrahan'ın elde ettiği dereceler ve başarılar asla tesadüf değildir. Bilakis programlı, disiplinli ve çok çalışmanın ürünüdür. Tabii ki bizlere fırsat ve imkânlar verildikçe bilek güreşinin Van'da daha fazla yaygınlaşması için mücadele edeceğiz.

Amacımız daha fazla Vanlı gençlere milli formayı giymenin gururunu yaşamak ve yaşatmaktır. Bu noktalara gelmemize vesile olan Van Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Federasyon temsilcilerimize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sporcum Saltuk Buğrahan Şevketoğlu'nu da bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Vanbölgegazetesi