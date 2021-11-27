Utaş Uşakspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! 2.lig maçları

Taraftarların heyecanla beklediği maç ertelendi peki maç ne zaman yapılacak maçın ne zaman yapılacağı tarih belli oldu mu? Bu hafta başka hangi takımlar arası maçlar var?

MAÇ NE ZAMAN?

27.11.2021 cumartesi 13:00

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