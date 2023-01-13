Utaş Uşakspor - Diyarbekirspor , maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber - Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Utaş Uşakspor, ikinci devreyi kendi evinde açıyor. Düşme hattında bulunan Utaş Uşakspor ile Diyarbekirspor için 6 puan değerinde bir maç olacak.

Son 5 maçını kazanamayan Utaş Uşakspor da yönetim ve taraftarlar oldukça mutsuz. 19 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Utaş Uşakspor 13 puanla 18.sırada yer alıyor. Ligde Diyarbekirspor’un ardından en çok gol yiyen takımı (31) ise Utaş Uşakspor.

Diyarbekirspor bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu sezon ligin en çok gol yiyen takımı (34) olan Diyarbekirspor bu maçlarda 12 gol atarak 10 puanla 19.sırada yer aldı.

İki takım arasında Diyarbakır da oynanan maçı Diyarbekirspor 1-0 kazanmıştı. İki takım tarihinde 2.kez karşılaşacak. Bu alanda da Utaş Uşakspor rövanşı almak istiyor.

STAT: Uşak 1 Eylül Stadyumu

TARİH: 15.01.2023, 14:00

Utaş Uşakspor Muhtemel 11’i

Vedat Böyükgül, Sezer Gündüz, Şamil Başaran, Muzaffer Kahrıman, Sefer Kanıtemiz, Murad Gönen, Mehmet Bağlı, Sefa Kahraman, Çağrı Oğuz, Erhan Tatlıdil, Ömer Faruk Canbirdi

Diyarbekirspor Muhtemel 11’i

Kurtuluş Yurt, Melih Mursal, Enes Subaşı, İsa Baltacı, Baran Işık, Seymen Yağmur, Serhat Çalışan, Cihan Aydın, İlker Sayan, Berkay Ceylan, Kutay Kurt