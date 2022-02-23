Tuzlaspor-Keçiörenspor maçı ne zaman, saat kaçta? 1. lig maçları

Taraftarlarının heyecanla beklediği maçın ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Peki büyük maç ne zaman, saat kaçta?

Tuzlaspor-Keçiörenspor maçı ne zaman, saat kaçta?

26 Şubat Cumartesi saat 13:30