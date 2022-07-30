Türkiye’nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı

Van’ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla birçok yeniliği Van ile buluşturan büyükşehir belediyesi bir ilke daha imza atarak Türkiye'de ilk defa uluslararası bir yarışmanın startını Van’ın Gevaş ilçesinden verdi.

Türkiye ve birçok yabancı ülkeden 200 sporcunun katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu; 50K Artos Ultra Sky Maraton, 30K Akdamar Run, 15K Vizontele Koşusu Gevaş Belediye Meydanı’ndan 3 farklı etapta başladı. Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olan maratonda atletler Artos Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasında koşu deneyimi yaşıyor.

Artos Dağı’nın çok güzel ve zorlu bir parkur olduğunu söyleyen Hülya Soysal, “Yarışmaya İzmir’den katılıyorum. Bugün 30K Akdamar Run yarışında yarışacağım. Van’a ilk gelişim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Etabı inceledim oldukça zorlu görünüyor. İnşallah buradan iyi bir başarı ve mutlu anılarla ayrılırım” dedi.

Yarışma, 50K Artos Ultra Sky Maratonu'nun tamamlanmasının ardından ödül töreniyle devam edecek.İHA