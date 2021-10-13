TFF 2. Lig Maçları, TFF 2. Lig Maçları Listesi, TFF 2. Lig Maçları Hangi Kanalda? TFF 2. Lig Maçları Saat Kaçta? TFF 8. Hafta Kırmızı Grup Maçları

Maç severlerin merakla takip ettiği Tff 2. lig maçlarının listesini sizler için listeledik. Sırasıyla hangi maçlar hangi tarihlerde olacak, hangi takımlar karşı karşıya gelecek ve yayın akışı olacak mı gibi soruların cevabı aşağıda.

SPOR 13.10.2021, 13:02 13.10.2021, 13:13
TFF 2. Lig Maçları, TFF 2. Lig Maçları Listesi, TFF 2. Lig Maçları Hangi Kanalda? TFF 2. Lig Maçları Saat Kaçta? TFF 8. Hafta Kırmızı Grup Maçları

16.10.2021
Cumartesi 14:00    
ETİMESGUT BELEDİYESPOR- SARIYER / SİNCAN 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK STADI


17.10.2021
Pazar 14:00    
SİVAS BELEDİYE SPOR - BODRUMSPOR A.Ş. / SİVAS MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMPLEKSİ

17.10.2021
Pazar 14:00

ERGENE VELİMEŞE SPOR - İNEGÖLSPOR / MUSTAFA KEMAL ATATÜRK STADYUMU

17.10.2021
Pazar 14:00    
SERİK BELEDİYESPOR - SOMASPOR / SERİK İSMAİL OĞAN

17.10.2021
Pazar 14:00    

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK / CEYHAN İLÇE STADI

17.10.2021
Pazar 14:00    
TURGUTLUSPOR - ANKARASPOR / TURGUTLU 7 EYLÜL STADI

17.10.2021
Pazar 14:00    
AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR    -ÇORUM FK  / BAYBURT GENÇ OSMAN

17.10.2021
Pazar 18:00    
SAKARYASPOR A.Ş.- HEKİMOĞLU TRABZON / YENİ SAKARYA ATATÜRK

17.10.2021
Pazar 19:00    
DİYARBEKİR SPOR A.Ş.- NİĞDE ANADOLU FK / DİYARBAKIR STADYUMU

17.10.2021
Pazar 19:00    
AFJET AFYONSPOR - ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. / ZAFER STADI

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

kaynak:tfforg

#tff #2. lig
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Öğle 11:59
İkindi 15:11
Akşam 17:45
Yatsı 19:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1