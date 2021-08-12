Süper Lig haftanın maçları! Bugün hangi maçlar var?
Türkiye'de en sık takip edilen sporların başında futbol geliyor. Süper Lig 2. Haftaya sayılı günler kaldı. Süper Lig’de ilk hafta maçları hangi gün? Süper Lig’de maçlar başladı mı? Bugün hangi maçlar var?
Türkiye'de en sık takip edilen sporların başında futbol geliyor. Süper Lig 2. Haftaya sayılı günler kaldı. Süper Lig’de ilk hafta maçları hangi gün? Süper Lig’de maçlar başladı mı? Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?
13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
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|İkindi
|16:04
|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0