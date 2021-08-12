Süper Lig haftanın maçları! Bugün hangi maçlar var?

Türkiye'de en sık takip edilen sporların başında futbol geliyor. Süper Lig 2. Haftaya sayılı günler kaldı. Süper Lig’de ilk hafta maçları hangi gün? Süper Lig’de maçlar başladı mı? Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

13 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar