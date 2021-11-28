Sergen Yalçın'ın yerine kimler aday olacak? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday!

Giresunspor'a mağlubiyetinin ardından konuşan Sergen Yalçın birçok konu konuşacağını söyledi bu konular arasında istifa da gündeme geldi. Peki Sergen Yalçın istifa mı edecek? Yerine kimler aday olacak?

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine 2 aday

Çebi-Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş. 2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. 2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.

Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşelecek.

Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic. Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.

kaynak:a haber