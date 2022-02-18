PFDK, Vanspor'a ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 17.02.2022 tarih ve 43 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Disiplin Kurulu Vanspor FK'ya ve Kurumsal İletişimden sorumlu Kulüp Yöneticisi Yunus Emre Aykaç'a ceza verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Aykaç, yönetimde görev aldıktan sonra özellikle Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde yaptığı projeler ve yeniliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 13 Şubat Pazar günü oynanan lig maçında Vanspor, Turgutluspor'u 1-0 yenmiş, maçın son çeyreğinde ve bitiminde ise gerginlik yaşanmıştı.

Maçın son düdüğü ile özellikle Turgutluspor futbolcularından bazıları tribünlere yönelerek taraftarlara ve yöneticilere "sinkaflı" küfürler etmişti. Bu yaşananları gör(e)meyen disiplin kurulu Vanspor'a ve yöneticilerine ceza vermeyi daha uygun gördü.

İşte Disiplin Kurulunun Vanspor ile ilgili kararı:

14- SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK'nın, 13.02.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK-TURGUTLUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK idarecisi YUNUS EMRE AYKAÇ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK idarecisi YUNUS EMRE AYKAÇ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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