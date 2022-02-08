NBA-All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? Saat kaçta?
Büyük maça sayılı günler kala takipçileride maçın ne zaman, hangi kanalda olacağını merakla araştırıyor. İşte maç detayları..
Karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.
NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda?
Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.
Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.
Takım kadroları ise kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant tarafından 11 Şubat'ta canlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.
LeBron James, kariyerinde üst üste 18. kez All-Star seçilirken, NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.
All-Star maçı NBA TV'den yayımlanacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|22
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Afjet Afyonspor
|22
|38
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|22
|36
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Turgutluspor
|23
|23
|16. Sarıyer
|23
|22
|17. Adıyaman FK
|22
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13