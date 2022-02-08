NBA-All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? Saat kaçta?

Karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda?

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.

Takım kadroları ise kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant tarafından 11 Şubat'ta canlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.

LeBron James, kariyerinde üst üste 18. kez All-Star seçilirken, NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

All-Star maçı NBA TV'den yayımlanacak.