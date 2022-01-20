Karatekin: İstifamın bir değil, birçok nedeni var!

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ikinci devrenin ilk maçında Adıyamanspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra, önceki gün Teknik Direktör Turgay Karatekin yönetime istifasını sunmuştu. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Turgay Karatekin, istifasının tüm detaylarını kısa süre içinde açıklayacağını belirterek, "Teknik direktörlükten istifa etmemin birçok nedeni var. Vanspor bizim takımımızdır. Bu takıma zarar gelmesini istemiyoruz. Teknik direktörlükten istifa etme kararı aldım. İstifamın tüm detaylarını kısa bir süre içinde basın toplantısı yaparak, sizler aracılığıyla Van kamuoyuna açıklayacağım" dedi.

"YENİ HOCA OLMAZSA, EKİBİM TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"

Afjet Afyonspor maçına kadar Vanspor'un yeni teknik direktör bulamaması halinde, kendi ekibinin takımın başında kulübede olacağını dile getiren Karatekin, "Vanspor Kulübü bir hoca arayışı içerisindedir. Ekibim, şu anda takımı hazırlıyor. Dolayısıyla önümüzde zorlu ve önemli bir maç var. Vanspor'a zarar vermemek adına, bu önemli maç öncesinde detaylı bir açıklama yapmak istemiyorum. Önümüzdeki süreçte bir basın toplantısı düzenleyip, istifa nedenlerimi açıklayacağım.

Yönetim kurulu da bu konuda bir açıklama yapacaktır. Afyon maçından sonra açıklama yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yeni hoca gelmezse, ekibim takımı Afyon maçına çıkaracak. Yeni hoca gelene kadar ekibim takımı da hazırlayacak" dedi. Vanspor'u her zaman korumak ve kollamak zorunda olduklarını belirten Karatekin, "Sonuçta biz Vansporluyuz. Kimsenin malı değiliz, taraftarın yemi de değiliz. Vanspor'u her zaman korumak zorundayız.

Hafta sonu oynanacak olan Afyon maçı, çok önemli. Bu takıma zarar gelmesini ve oyuncular üzerinde bir baskı oluşmasını istemediğim için böyle bir karar aldım. Önümüzdeki hafta sonu bir toplantı yapabiliriz. Bütün ekibim şu anda görevlerini sürdürüyorlar. Sadece ben kulüpten ayrıldım. Yeni hoca gelinceye kadar ekibim yine takımın antrenmanlarını ve belirlediğimiz programı uygulayacaklar. Ayrılış nedenlerimi elbette tüm detaylarıyla açıklayacağım. İstifamızın bir tek sebebi yoktur, birçok sebebi vardır. Onu da zaten toplantımızda kamuoyuna açıklayacağım. Takıma zarar vermeden, istifa nedenlerimizi bir bir sıralayacağım" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi