İl Müdürü Arif Özsoy, spor il temsilcileriyle bir araya geldi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, spor il temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya sporun çeşitli branşlarından temsilciler katıldı. Öncelikle il temsilcileriyle tanışan İl Müdürü Arif Özsoy, sporun gelişimi için geçmişte yapılan çalışmalar ve yeni dönemle ilgili yapılması planlanan faaliyetler konusunda bütün il temsilcilerini tek tek dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Van’da bir sistem kurmakta olduklarını, hem nitelik hem de nicelik bakımından sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi hedef aldıklarını ifade eden İl Müdürü Arif Özsoy, “Sizlerle birlikte ilimiz ve ilimiz sporu adına yeni bir sistem kurarak, o sistem dâhilinde ortak akılla hep birlikte hareket edeceğiz. Spor branşlarında başarı sağlamak için en büyük görev il temsilcilerine düşüyor. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız.

Federasyonlarımız ile arada köprü görevini yürütenler il temsilcilerimizdir. Bu konuda temsilcilere büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Sporcu sayısında gelişigüzel bir artıştan ziyade, nitelikli ve nicelikli bir gelişmeyi hedeflediklerini belirten Özsoy, “Ortak akıl ve disiplin içinde hareket etme esasına göre çalışacağız. Bütün il temsilcilerimiz spor hizmetleri birimimizle günün her saatinde irtibat halinde olarak, bundan sonra il temsilcilerimizle sık sık bir araya gelerek değerlendirme ve bir sonraki projelerimizin de planlama toplantısını gerçekleştirip, Van’a yaraşır bir görev anlayışıyla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.