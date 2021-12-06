Göztepe-Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..

GÖZTEPE-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık Pazartesi 20:00