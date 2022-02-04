Göztepe-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta?

Taraftarların heyecanla beklediği maça sayılı günler kaldı. Peki Göztepe-Altay maçı ne zaman?

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bora Özkara yapacak.Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir..