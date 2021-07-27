Galatasaray-PSV maçı ne zaman? Galatasaray - PSV maçı hangi kanalda?

Galatasaray-PSV rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV karşısında yenilgiye uğramıştı. PSV - Galatasaray maç sonucu: 5-1. Sarı kırmızılı takım, Eindhoven'da diş geçiremediği PSV’yi bu kez İstanbul’da yenmek istiyor.

SPOR 27.07.2021, 12:52
Galatasaray-PSV maçı ne zaman? Galatasaray - PSV maçı hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV deplasmanında açtı. Sarı-Kırmızılılar PSV karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, ağır bir yenilgi ile döndüğü Hollanda’da bu kez İstanbul’da mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

Galatasaray-PSV maçı ne zaman? Galatasaray-PSV rövanş maç saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de start alacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Galatasaray - PSV maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak. Galatasaray - PSV rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacağı da merak edilir oldu. Galatasaray - PSV maç TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hollanda’da oynanan maçın ilk karşılaşmasını yine TV8 yayınlamıştı. Maçın yayınlandığı TV8’de yayın kesintileri olmuş, futbolseverlerde TV8’e tepki göstermişti.

Galatasaray - PSV ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray Avrupa maç sonuçları
Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Galatasaday, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan GS, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

PSV-Galatasaray istatistikleri
İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.
 

Kaynak: YeniAkit

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