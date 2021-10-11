Futbol tutkunları Fenebahçe ve Galatasaray derbisinin ne zaman olduğunu büyük bir heyecanla bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi gün oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ?

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak, nefesleri kesecek olan derbi mücadelesi için geri sayıma geçildi. Galatasaray'da ligdeki kötü başlangıcın ardından toparlanmaların olmuş olması gözlere çarpıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Rumen yıldızları Morutan ve Cicaldau yönetiminde kurmuş olduğu hücüm hattı Mostafa Mohamed'in yükselen form grafiği ile birlikte oldukça tehlikeli bir hal almaya başladı. Aynı zamanda sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ise formunu iyice düzeltti ve kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira ile birlikte bambaşka bir oyun sergiliyor. 3'lü savunma hattında Attila Szalai, Min Jae-Kim ve Serdar Aziz'in uyumu sarı lacivertlilerin oyunun oldukça önemli bir rol oynarken aynı zamanda hücüm hattında özellikle Diego Rossi'nin yükselen performansına Mergim Berisha'nın da eklenmesiyle birlikte sarı lacivertliler ligin ilk haftalarında yaşamış olduğu gol yollarındaki problemi sona erdirmiş gözüküyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN NE ZAMAN OYNANACAK ?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN SAAT KAÇTA OYNANACAK ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HANGİ KANALDA YAYINLACAK ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLACAK ?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakeminin Cüneyt Çakır olarak açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray : Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu.

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Min Jae-Kim, Attila Szalai, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Enner Valencia.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİLERİNDE SON 10 KARŞILAŞMA

Spor Toto Süper Lig'de uzunca bir süredir karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin derbi karşılaşmalarında özellikle son zamanlarda beraberlik ve Galatasaray galibiyetleri ön planda gözüküyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada sahadan 2 kez galip ayrılan taraf Galatasaray olurken, 2 karşılaşma Fenerbahçe'nin galibiyeti ile ve tam tamına 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı

kaynak:haber365