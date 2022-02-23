Eyüpspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? 1. lig maçları

Taraftarların merakla beklediği maç ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maç ne zaman?

Yapılan maç yarım kaldı. Maçın ne zaman yapılacağı tarih açıklanmadı.