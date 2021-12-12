Çatalcaspor-Hopaspor maçı kaç kaç bitti? 3.lig maçları
Maç hazırlıkları sürüyor. Peki büyük maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik
Maç hazırlıkları sürüyor. Peki büyük maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik
Çatalcaspor-Hopaspor maçı ne zaman?
12 Aralık Pazar saat 13:00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Galatasaray
|15
|23
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Karagümrük
|16
|22
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|16
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10