Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül 2021
Lig'lerin başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı ikiye katlandı. Her geçen gün artan futbol heyecanı futbol severleri daha da meraklandırdı. 30 Eylül 2021 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Lig'lerin başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı ikiye katlandı. Her geçen gün artan futbol heyecanı futbol severleri daha da meraklandırdı. 30 Eylül 2021 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
01.15
Libertad-Bragantino
S Sport
03.30
Barcelona SC-Flamengo
S Sport
13.00
Mardin BB-Gümüşhanespor
A Spor
15.30
Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği
A Spor
19.45
Fenerbahçe-Olympiakos
Exxen
19.45
Antwerp-Frankfurt
Exxen
19.45
Legia Varşova-Leicester City
Exxen
19.45
Lyon-Brondby
Exxen
19.45
Napoli-Spartak Moskova
Exxen
19.45
Real Sociedad-Monaco
Exxen
19.45
Sparta Prag-Glasgow Rangers
Exxen
19.45
Sturm Graz-PSV
Exxen
19.45
Alashkert-HJK Helsinki
Exxen
19.45
Alkmaar-Jablonec
Exxen
19.45
Cluj-Randers
Exxen
19.45
CSKA Sofya-Bodo Glimt
Exxen
19.45
Gent-Anorthosis
Exxen
19.45
LASK-Maccabi Tel Aviv
19.45
Partizan-Flora Tallin
Exxen
19.45
Zorya Luhansk-Roma
Exxen
22.00
Marsilya-Galatasaray
Exxen
22.00
Ferencvaros-Real Betis
Exxen
22.00
Braga-Midtjylland
Exxen
22.00
Genk-Dinamo Zagreb
Exxen
22.00
Lazio-Lokomotiv Moskova
Exxen
22.00
Ludogorets-Kızılyıldız
Exxen
22.00
West Ham-Rapid Viyana
Exxen
22.00
Celtic-Leverkusen
Exxen
22.00
Basel-Kairat
Exxen
22.00
Kopenhag-Lincoln City
Exxen
22.00
Feyenoord-Slavia Prag
Exxen
22.00
Omonia-Karabağ
Exxen
22.00
PAOK-Slovan Bratislava
Exxen
22.00
Tottenham-Mura
Exxen
22.00
Union Berlin-Maccabi Haifa
Exxen
22.00
Vitesse-Rennes
Exxen
|İmsak
|04:24
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
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|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
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|8
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|8
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|6
|16. Kasımpaşa
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|6
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|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
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|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|2. Ankaragücü
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|15
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|15
|4. Eyüpspor
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|13
|5. Bandırmaspor
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|12
|6. Tuzlaspor
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|11
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|9
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|8
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|18. Bursaspor
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|4
|Takımlar
|O
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|14
|2. Man City
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|3. Chelsea
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|13
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|9
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|9
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|7
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|6
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|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0