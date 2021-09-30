Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül 2021

Lig'lerin başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı ikiye katlandı. Her geçen gün artan futbol heyecanı futbol severleri daha da meraklandırdı. 30 Eylül 2021 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos    maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos  saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe-Olympiakos  maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR 30.09.2021, 08:25 30.09.2021, 10:02
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül 2021

Lig'lerin başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı ikiye katlandı. Her geçen gün artan futbol heyecanı futbol severleri daha da meraklandırdı. 30 Eylül 2021 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 
Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos    maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos  saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe-Olympiakos  maçı hangi kanalda yayınlanacak?

01.15    

Libertad-Bragantino    

S Sport

03.30  

Barcelona SC-Flamengo    

S Sport

13.00    

Mardin BB-Gümüşhanespor  

A Spor

15.30    

Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği    

A Spor

19.45    

Fenerbahçe-Olympiakos    

Exxen

19.45    

Antwerp-Frankfurt  

Exxen

19.45    

Legia Varşova-Leicester City    

Exxen

19.45    

Lyon-Brondby    

Exxen

19.45  

Napoli-Spartak Moskova    

Exxen

19.45    

Real Sociedad-Monaco    

Exxen

19.45    

Sparta Prag-Glasgow Rangers    

Exxen

19.45    

Sturm Graz-PSV    

Exxen

19.45    

Alashkert-HJK Helsinki    

Exxen

19.45    

Alkmaar-Jablonec    

Exxen

19.45    

Cluj-Randers    

Exxen

19.45  

 CSKA Sofya-Bodo Glimt  

 Exxen

19.45    

Gent-Anorthosis    

Exxen

19.45    

LASK-Maccabi Tel Aviv    

Exxen

19.45    

Partizan-Flora Tallin    

Exxen

19.45    

Zorya Luhansk-Roma    

Exxen

22.00    

Marsilya-Galatasaray    

Exxen

22.00    

Ferencvaros-Real Betis  

 Exxen

22.00    

Braga-Midtjylland    

Exxen

22.00  

 Genk-Dinamo Zagreb    

Exxen

22.00  

 Lazio-Lokomotiv Moskova    

Exxen

22.00  

 Ludogorets-Kızılyıldız    

Exxen

22.00    

West Ham-Rapid Viyana    

Exxen

22.00    

Celtic-Leverkusen    

Exxen

22.00    

Basel-Kairat    

Exxen

22.00   

Kopenhag-Lincoln City    

Exxen

22.00    

Feyenoord-Slavia Prag    

Exxen

22.00    

Omonia-Karabağ  

Exxen

22.00    

PAOK-Slovan Bratislava    

Exxen

22.00    

Tottenham-Mura    

Exxen

22.00    

Union Berlin-Maccabi Haifa    

Exxen

22.00    

Vitesse-Rennes    

Exxen
 

#maç #futbol #spor
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