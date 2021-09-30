Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül 2021

Lig'lerin başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı ikiye katlandı. Her geçen gün artan futbol heyecanı futbol severleri daha da meraklandırdı. 30 Eylül 2021 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Hangi maç saat kaçta başlıyor? Hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

01.15

Libertad-Bragantino

S Sport

03.30

Barcelona SC-Flamengo

S Sport

13.00

Mardin BB-Gümüşhanespor

A Spor

15.30

Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği

A Spor

19.45

Fenerbahçe-Olympiakos

Exxen

19.45

Antwerp-Frankfurt

Exxen

19.45

Legia Varşova-Leicester City

Exxen

19.45

Lyon-Brondby

Exxen

19.45

Napoli-Spartak Moskova

Exxen

19.45

Real Sociedad-Monaco

Exxen

19.45

Sparta Prag-Glasgow Rangers

Exxen

19.45

Sturm Graz-PSV

Exxen

19.45

Alashkert-HJK Helsinki

Exxen

19.45

Alkmaar-Jablonec

Exxen

19.45

Cluj-Randers

Exxen

19.45

CSKA Sofya-Bodo Glimt

Exxen

19.45

Gent-Anorthosis

Exxen

19.45

LASK-Maccabi Tel Aviv

Exxen

19.45

Partizan-Flora Tallin

Exxen

19.45

Zorya Luhansk-Roma

Exxen

22.00

Marsilya-Galatasaray

Exxen

22.00

Ferencvaros-Real Betis

Exxen

22.00

Braga-Midtjylland

Exxen

22.00

Genk-Dinamo Zagreb

Exxen

22.00

Lazio-Lokomotiv Moskova

Exxen

22.00

Ludogorets-Kızılyıldız

Exxen

22.00

West Ham-Rapid Viyana

Exxen

22.00

Celtic-Leverkusen

Exxen

22.00

Basel-Kairat

Exxen

22.00

Kopenhag-Lincoln City

Exxen

22.00

Feyenoord-Slavia Prag

Exxen

22.00

Omonia-Karabağ

Exxen

22.00

PAOK-Slovan Bratislava

Exxen

22.00

Tottenham-Mura

Exxen

22.00

Union Berlin-Maccabi Haifa

Exxen

22.00

Vitesse-Rennes

Exxen

