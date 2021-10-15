Bugün Maç Var Mı? Bugün Hangi Maçlar Var? 15 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 1.lig, 2.lig ve 3.lig'lerin başlaması ile beraber nefesler tutuldu. maçların canlı yayınlarına, oynadıkları maçlar ve diğer bilgilerine yer verdik. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? hangi maçın canlı yayını nerede yayınlanacak? voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? 15 Ekim cuma 2021  

SPOR 15.10.2021, 08:17 15.10.2021, 09:08
Bugün Maç Var Mı? Bugün Hangi Maçlar Var? 15 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 1.lig, 2.lig ve 3.lig'lerin başlaması ile beraber nefesler tutuldu. maçların canlı yayınlarına, oynadıkları maçlar ve diğer bilgilerine yer verdik. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? hangi maçın canlı yayını nerede yayınlanacak? voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? 15 Ekim cuma 2021

17:15
Al Ain - Emirates Club
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV

17:15
Al Ittihad - Al Urooba
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV

18:00
Suduva - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Mikulas - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:30
Huachipato - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Dragovoljac - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Hannover 96 - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30
Paderborn - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV

19:30
Aus Lustenau - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Liefering - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
St.Polten - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
M.Başakşehir - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Viborg - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
F.Amager - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Gaz Metan - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Excelsior - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
De Graafschap - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Helmond - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Ajax - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Oss - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Roda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Deinze - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:30
Hoffenheim - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:45
Club Brugge - Kortrijk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3,Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Derry City - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Waterford - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Hamilton - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV

22:00
Eibar - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
PSG - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
WBA - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1

22:00
Brusque - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Shamrock Rovers - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Palestino - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

kaynak:bölgegündem
 

#maç
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