Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Pazartesi

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

13 Aralık Hangi Maçlar Var?

13.00 Boluspor - Darıca G.Birliği / aspor

15.30 Göztepe - Y.Amasyaspor / aspor

16.00 Snooker İskoçya Açık / Eurosport

17.30 Elazığspor - Tuzlaspor / aspor

18.15 Çek Cumhuriyeti - Romanya / sports tv

18.30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor / a2

19.00 Al Ahli - Barcelona / NTV Spor

20.00 Banvit - Frankfurt / smart spor2

20.30 Başakşehir - Sivasspor / a2

20.30 Macaristan - Norveç / sports tv

22.45 Bournemouth - Leicester City / smart spor

22.45 Everton - Arsenal / smart spor2.