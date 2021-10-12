Bugün Hangi Maçlar Var ? Maç Canlı İzle, 12 Ekim Maçları Canlı İzle, Bugün Maç Var?
Maç severler ekran başına, bugün hangi kanalda hangi hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda hangi saatlerde yayınlanacak? 12 Ekim maçlarının listesi. İşte detayları..
12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13:14
Japonya - Avustralya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
14:00
Kazakistan - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
16:00
Gine - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Namibya - Senegal
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Zimbabve - Gana
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Danimarka - Çekya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
16:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube
16:30
İran - Güney Kore
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube
19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme
19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport
19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2S Sport Plus
21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
CANLI YAYINI OLAN MAÇLAR, SAATLERİNDE AKTİFLEŞECEKTİR.
kaynak:bölgegündem
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1