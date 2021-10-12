Bugün Hangi Maçlar Var ? Maç Canlı İzle, 12 Ekim Maçları Canlı İzle, Bugün Maç Var?

Maç severler ekran başına, bugün hangi kanalda hangi hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda hangi saatlerde yayınlanacak? 12 Ekim maçlarının listesi. İşte detayları..

SPOR 12.10.2021, 08:58 12.10.2021, 09:13
Bugün Hangi Maçlar Var ? Maç Canlı İzle, 12 Ekim Maçları Canlı İzle, Bugün Maç Var?

12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

12 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:14
Japonya - Avustralya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

14:00
Kazakistan - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor

16:00
Gine - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Namibya - Senegal
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Zimbabve - Gana
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Danimarka - Çekya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

16:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube

16:30
İran - Güney Kore
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube

19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport

19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2S Sport Plus

21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

CANLI YAYINI OLAN MAÇLAR,  SAATLERİNDE AKTİFLEŞECEKTİR.

kaynak:bölgegündem

#maç
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açık
Namaz Vakti 13 Ekim 2021
İmsak 04:42
Güneş 06:03
Öğle 11:59
İkindi 15:11
Akşam 17:45
Yatsı 19:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1