Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak Cumartesi

Hafta sonunun gelmesi ile beraber futbol seferlerde cumartesi ve pazar hangi maçların olacağını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar?

14 Ocak Cuma maçları şöyle:

20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor

23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport

Süper Lig 21. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)