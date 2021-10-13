Bu haftaki süper lig maçları hangileri? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbol severlerin merakla bekledikleri bu haftaki süper lig maçları belli oldu. Lig'lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Stadyum heyecanını eve taşıyan Futbol severler için bu haftaki Süper Lig maçlarına yer verdik. Peki bu hafta hangi takımlar süper lig maçı oynayacak? Bugün hangi süper lig maçı var?

SPOR 13.10.2021, 08:25
Bu haftaki süper lig maçları hangileri? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbol severlerin merakla bekledikleri bu haftaki süper lig maçları belli oldu. Lig'lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Stadyum heyecanını eve taşıyan Futbol severler için bu haftaki Süper Lig maçlarına yer verdik. Peki bu hafta hangi takımlar süper lig maçı oynayacak? Bugün hangi süper lig maçı var?

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de yeni hafta ise 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Hem Türkiye hem de Dünya liglerinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını yakından takip eden futbol tutkunlarının merakla beklediği bu haftaki süper lig maçları şu şekilde:

02:30    

Arjantin - Peru  

Bilyoner TV

03:30    

Brezilya - Uruguay          

Bilyoner TV

19:30    

Hannover 96 - Schalke 04            

beIN Connect - Bilyoner TV

19:30    

Paderborn - Jahn Regensburg    

beIN Connect - Bilyoner TV

20:00    

M. Başakşehir - Beşiktaş              

beIN Sports 1

21:30    

Hoffeinheim - Köln          

beIN Connect

22:00    

Eibar - Almeira  Bilyoner TV

22:00    

PSG - Angers      Bilyoner TV

#futbol #maç #süper lig #spor
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3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1