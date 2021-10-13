Bu haftaki süper lig maçları hangileri? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Futbol severlerin merakla bekledikleri bu haftaki süper lig maçları belli oldu. Lig'lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Stadyum heyecanını eve taşıyan Futbol severler için bu haftaki Süper Lig maçlarına yer verdik. Peki bu hafta hangi takımlar süper lig maçı oynayacak? Bugün hangi süper lig maçı var?
Futbol severlerin merakla bekledikleri bu haftaki süper lig maçları belli oldu. Lig'lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Stadyum heyecanını eve taşıyan Futbol severler için bu haftaki Süper Lig maçlarına yer verdik. Peki bu hafta hangi takımlar süper lig maçı oynayacak? Bugün hangi süper lig maçı var?
SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI
Süper Lig'de yeni hafta ise 15 Ekim Cuma günü başlayacak.
Hem Türkiye hem de Dünya liglerinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını yakından takip eden futbol tutkunlarının merakla beklediği bu haftaki süper lig maçları şu şekilde:
02:30
Arjantin - Peru
Bilyoner TV
03:30
Brezilya - Uruguay
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Schalke 04
19:30
Paderborn - Jahn Regensburg
beIN Connect - Bilyoner TV
20:00
M. Başakşehir - Beşiktaş
beIN Sports 1
21:30
Hoffeinheim - Köln
beIN Connect
22:00
Eibar - Almeira Bilyoner TV
22:00
PSG - Angers Bilyoner TV
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1