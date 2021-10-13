Bu haftaki süper lig maçları hangileri? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbol severlerin merakla bekledikleri bu haftaki süper lig maçları belli oldu. Lig'lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Stadyum heyecanını eve taşıyan Futbol severler için bu haftaki Süper Lig maçlarına yer verdik. Peki bu hafta hangi takımlar süper lig maçı oynayacak? Bugün hangi süper lig maçı var?

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de yeni hafta ise 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Hem Türkiye hem de Dünya liglerinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını yakından takip eden futbol tutkunlarının merakla beklediği bu haftaki süper lig maçları şu şekilde:

02:30

Arjantin - Peru

Bilyoner TV

03:30

Brezilya - Uruguay

Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Schalke 04

beIN Connect - Bilyoner TV

19:30

Paderborn - Jahn Regensburg

beIN Connect - Bilyoner TV

20:00

M. Başakşehir - Beşiktaş

beIN Sports 1

21:30

Hoffeinheim - Köln

beIN Connect

22:00

Eibar - Almeira Bilyoner TV

22:00

PSG - Angers Bilyoner TV