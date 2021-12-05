Bodrumspor-Hekimoğlu maçı canlı izle! 2.lig maçları

Traftarların merakla beklediği maça sayılı saatler kaldı peki büyük maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç canlı olarak nasıl izlenir?

MAÇ NE ZAMAN?

5 Aralık Pazar 2021 13:00

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin