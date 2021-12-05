Bodrumspor-Hekimoğlu maçı canlı izle! 2.lig maçları
Traftarların merakla beklediği maça sayılı saatler kaldı peki büyük maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç canlı olarak nasıl izlenir?
Traftarların merakla beklediği maça sayılı saatler kaldı peki büyük maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç canlı olarak nasıl izlenir?
MAÇ NE ZAMAN?
5 Aralık Pazar 2021 13:00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Altay
|15
|18
|14. Gaziantep FK
|14
|18
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10