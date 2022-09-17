Bakan Soylu: Vanspor'un emrine amadeyiz

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 5 puanla onuncu sırada yer alan Vanspor için, birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenlendi. Double Tree by Hilton Hotel'de düzenlenen geceye, beklenen ilgi olmadı.

Dayanışma gecesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, STK temsilcileri, işadamları, siyasi parti temsilcileri ve Vanspor Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma gecesinde Vanspor için yaklaşık olarak 5 milyon TL destek sözü alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 500 bin TL destek sözü verirken, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu 500 bin TL, Vanspor ikinci başkanı Veysel Ürüm 2,5 Milyon TL, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva 500 bin TL, VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu 500 bin TL, Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv Van Yetkilisi Sabri Şaran 250 bin TL, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan 5 bin TL, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük ise bin TL destek bağışında bulundu.

"ÜLKENİN BİRÇOK NOKTASINDA ÇOK GÜÇLÜ SPOR YATIRIMLARI YAPTIK"

Gecede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her alanda olduğu gibi sporun da gelişmesini arzu ettiklerini belirterek, "İstanbul'da yapılan Doğu Anadolu buluşmalarında Feyat Kıyak Bey bizlere Vanspor'a talip olduklarını söyleyerek destek istedi.

Biz de Doğu Anadolu'da nasıl üniversitelerin, nasıl hastanelerin, nasıl havalimanlarının, nasıl sanayi sitelerinin ve organize sanayi sitelerinin, nasıl ticaretin, nasıl turizm gelişmesini arzu ediyorsak, elbette sporunda gelişmesi arzuluyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 3 büyük şehir olan Diyarbakır, Mardin ve Van'da bu konuda hakikaten temsil alanında da çok iyi olmaları hususunda bir arzumuz, isteğimiz var. Onun için elbette ki hem ortamın oluşması gerekir, hem özellikle bu vilayetlerdeki önde gelen insanların, hem iş insanları, hem siyasetçilerin, hem kamu yöneticilerinin hep birlikte el atması gerekir. Bunun şartı budur.

Sadece seyircilerin gelmesi ve müsabakaların yapılması değil, çünkü özellikle Doğu ve Günel Anadolu'da spor açısından, özellikle bazı branşlarda ciddi bir ön alma ve ciddi bir alt yapı var.

Spor kulüpleri futbol alanında güçlenebilir ama diğer alanlarda da güçlenmesi, bu alt yapılarla berabere tahkim eder ve güçlendirir. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir iradeyle ülkemizin birçok noktasında çok güçlü spor yatırımları yaptık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu, pozitif bir ayrımcılık ortaya koydu. Birçok kasabada, birçok ilçede, birçok beldede hem altyapılar, hem spor salonları, ortaya koydu ve gerçekleştirdiler" dedi.

"BAŞARI SİZDEN, DESTEK BİZDEN"

Sporun bir iklim olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Çocukluğumdan beri disiplinli bir şekilde spor yapan biriyim. Bu bir iklim meselesidir. Benim İstanbul'da yetiştiğim yer bir sporcu ve futbolcu tarlasıydı. Vanspor'da bu anlamda sahip çıkmak gerekiyor. Çok profesyonel anlamda düşünüp de başarılı olmak güzel bir şey ama meseleyi amatör bir bakışla devam ettirmek ve gençlere yönelik de bunun yayılmasını sağlamak da en önemli iştir. Vanspor'un sadece kendi liginde, liderlik gibi, yada kendi liginde başarı gibi bir hedefi olmamalı.

Bunu elbette yapmalı ama Özalp'ından Çaldıran'a kadar, Bahçesaray'a kadar spor kulüpleri ve spor yöneticileri rol model olmalıdırlar. Çekici bir güç ve örnek olmalıdırlar. Benim yetiştiğim kulüp, böyle bir kulüptü. Günlük başarılar, elbette ki toplumu hareketlendirir. Elbette ki herkesin hoşuna gider. Ama en esas başarı, altyapıyı tahkim eden ve bunu çevreye yayan bir anlayıştır.

Biz elimizden geleni seve seve yaparız. Çocuklarımızın da, gençlerimizin de buna ihtiyacı var. Anne ve babaların da buna ihtiyacı var. İşinizi doğru istikamette yaptığınız sürece, Vanspor'un emrine amadeyiz. Gençlere yönelik, altyapıya yönelik işi iyi bir noktada tahkim ederseniz, Van'da spor alanında, futbol alanında ve diğer branşlarda iyi bir devrim yaparsınız. Bizim aradığımız budur. Bu gerçekleştikten sonra gücümüz yettiğince, elimizden geleni ortaya koyarız. Van'ı şenlendirmenizi bekliyorum. Başarı sizden, destek bizden. Buradaki ağalara da söylüyorum; elinizi taşın altına koyun" ifadelerini kullandı.

VanBölgeGazetesi