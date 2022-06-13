Bakan Kasapoğlu: Van'dan şampiyonlar çıkaracağız
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarının olduğunu söyledi.
Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarıyla, gençlik merkezi, genç ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor salonlarıyla havuzlarıyla semt sahalarıyla her alanda Van'da, Van'ın ilçelerinde hamdolsun büyük bir atılımı gerçekleştiriyoruz. Bu atılım, Van'ın gençleri için Van'ın evlatları için şanlı bayrağı tüm dünyada dalgalandıracak Van'dan çıkacak şampiyonlar için. Yüzmede, boksta, basketbolda her alanda Van'dan şampiyonlar çıkaracağız. Bu coğrafyanın evlatları asaleti, yeteneğiyle, karakteriyle tüm dünyaya Van'ın mesajını ulaştıracak. Van 2023 Haziran'ında haktan, adaletten, demokrasiden milli iradeden aldığı o güçlü duruşuyla sandıkları patlatarak, Cumhur İttifakı'nın o güçlü duruşunu tüm dünyaya, demokrasi düşmanlarına haykırarak verecek" dedi.dha
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