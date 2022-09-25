Amedspor Bursaspor'u 2-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kendi sahasında ligin 6’ncı haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

SPOR 25.09.2022, 23:31
Amedspor Bursaspor'u 2-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kendi sahasında ligin 6’ncı haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

On binlerce taraftarın destek ve tezahüratını alan Amedspor, aradığı golü 27’nci dakikada Mehmet Aladdinoğlu’nun kafa vuruşunda buldu. İlk yarı Amedspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Amedspor 49’uncu dakikada Mansur Çalar’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Maçta başka gol çıkmayınca maç, Amedspor'un 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

#AMEDSPOR #bursaspor
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