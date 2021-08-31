Süper Ligin çiçeği burnunda takımlarından Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük görevi için kesenin ağzını açtı. Samet Aybaba'dan boşalan koltuğa Vincenzo Montella mı geçiyor?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Montella ile anlaştıklarını açıkladı.

Haber Global'e açıklamalarda bulunan Murat Sancak, Samet Aybaba'nın boşluğunu Vincenzo Montella ile doldurduklarını duyurdu.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, Roma, Milan, Sampdoria, Fiorentina, Sevilla gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde 283 maçta görev alan 47 yaşındaki çalıştırıcının takımları 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Montella 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.