15 Eylül çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları hız kesmeden devam ediyor. Futbol severlerin her gün takip ettiği Futbol maçları ve saatlerini siler için araştırdık. Türkiye-İtalya maçı ne zaman? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-İtalya maçı saat kaçta başlıyor? Beşiktaş- B.Dortmund UEFA gençlik ligi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR 15.09.2021, 10:04 15.09.2021, 10:45
15 Eylül çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları hız kesmeden devam ediyor. Futbol severlerin her gün takip ettiği Futbol maçları ve saatlerini siler için araştırdık. Türkiye-İtalya maçı ne zaman? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-İtalya maçı saat kaçta başlıyor? Beşiktaş- B.Dortmund UEFA gençlik ligi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

15 eylül Çarşamba bu akşam bir çok takım UEFA ve şampiyonlar ligi için oynayacak. Türkiye-İtalya Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası maçı merakla bekleniyor. Futbol severlerin sık sık takip ettiği futbol maçlarını her gün sizler için araştırıyoruz. ,

11:30

Jeonbuk - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

12:00

Cerezo Osaka - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

14:00

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

Yayın Yok

15:00

Liverpool - Milan

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Denizlispor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00

Gençlerbirliği - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 1

17:00

Inter - Real Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Türkiye - İtalya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

17:00

Jippo - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

17:30

Spartak Moskova - Legia Varşova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

17:30

KPV - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:00

KFUM Oslo - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Jaro - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Mikkeli - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

TPS Turku - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

VPS - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Saburtalo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Aalesund - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ham Kam - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jerv - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stjordals Blink - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Menemenspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2

20:00

Bursaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:00

Ull Kisa - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45

Stoke - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Atletico Madrid - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Club Brugge - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Inter - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Liverpool - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Manchester City - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Sporting Lisbon - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Palestino - Melipilla

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

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