14 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm dünyada heyecanla beklenen ve her gün yoğun bir ilgi ile takip edilen futbol maçları haberlerini sizler için araştırdık. Yediden yetmişe herkesin en merak ettiği ve en yoğun ilgi gören futbol maçları heyecanla bekleniyor. 14 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm dünyada heyecanla beklenen ve her gün yoğun bir ilgi ile takip edilen futbol maçları haberlerini sizler için araştırdık. Yediden yetmişe herkesin en merak ettiği ve en yoğun ilgi gören futbol maçları heyecanla bekleniyor. 14 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
LİG’lerin başlaması ile futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Maçları takip eden ve maçları kaçırmak istemeyen futbol severler için haberimizde futbol maçlarına yer verdik. 14 Eylül Salı günü maçlarının oynayacak saat ve kanal bilgilerini sizler için bir arada topladık.
Dünya geneli çok yoğun ilgi ile takip edilen futbol maçları, bütün heyecanıyla devam ediyor.
Büyük bir tutkuyla izlenen futbol maçları yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline gelmiş durumda.
Futbol maçlarının başlaması ve en önemlisi liglerin başlaması ile maç heyecanı daha da arttı. Bugün nefesler tutulacak. Eleme maçları devam ediyor ve eleme maçlarında ne olacağını futbol severler heyecanla bekliyor. Bugün Türkiye-Yunanistan eleme maçı ne olacak?
12:00
Nagoya - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Ulsan - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
15:00
Lille - Wolfsburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:15
Sergen Yalçın
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
16:15
Beşiktaş
Antrenman
TRT Spor, A SporbeIN Sports Haber, Tivibu Spor
16:30
Bandırmaspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
17:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Maccabi Haifa - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
17:30
M.Tel Aviv - Alashkert
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
18:00
Istiqlol Dushanbe - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
18:30
Ilves - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Al Nasr Riyadh - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
19:45
Sevilla - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Young Boys - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:00
BB Erzurumspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Deportes La Serena - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajaccio - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Al Sharjah - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Helsingborg - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Bournemouth - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Chelsea - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Dinamo Kiev - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Lille - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Malmö - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Villarreal - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Always Ready - Santa Cruz
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Tuzlaspor
|4
|10
|3. Manisa FK
|4
|9
|4. Eyüpspor
|4
|9
|5. Erzurumspor
|4
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0