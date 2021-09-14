Tüm dünyada heyecanla beklenen ve her gün yoğun bir ilgi ile takip edilen futbol maçları haberlerini sizler için araştırdık. Yediden yetmişe herkesin en merak ettiği ve en yoğun ilgi gören futbol maçları heyecanla bekleniyor. 14 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?



LİG’lerin başlaması ile futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Maçları takip eden ve maçları kaçırmak istemeyen futbol severler için haberimizde futbol maçlarına yer verdik. 14 Eylül Salı günü maçlarının oynayacak saat ve kanal bilgilerini sizler için bir arada topladık.

Dünya geneli çok yoğun ilgi ile takip edilen futbol maçları, bütün heyecanıyla devam ediyor.

Büyük bir tutkuyla izlenen futbol maçları yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Futbol maçlarının başlaması ve en önemlisi liglerin başlaması ile maç heyecanı daha da arttı. Bugün nefesler tutulacak. Eleme maçları devam ediyor ve eleme maçlarında ne olacağını futbol severler heyecanla bekliyor. Bugün Türkiye-Yunanistan eleme maçı ne olacak?



12:00

Nagoya - Daegu

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

13:00

Renofa Yamaguchi - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

V Varen Nagasaki - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Ulsan - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Lille - Wolfsburg

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



16:15

Sergen Yalçın

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor



16:15

Beşiktaş

Antrenman

TRT Spor, A SporbeIN Sports Haber, Tivibu Spor



16:30

Bandırmaspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



17:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:30

Maccabi Haifa - Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



17:30

M.Tel Aviv - Alashkert

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



18:00

Istiqlol Dushanbe - Persepolis

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:30

Ilves - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Al Nasr Riyadh - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV



19:45

Sevilla - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



19:45

Young Boys - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



20:00

BB Erzurumspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Deportes La Serena - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Al Sharjah - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

Helsingborg - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:45

Bournemouth - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 4



22:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Chelsea - Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Dinamo Kiev - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Lille - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Malmö - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Villarreal - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Always Ready - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV