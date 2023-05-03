Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’da yaptığı mitinginde atılan sloganlar hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kana kan, dişe diş, Öcalan’a özgürlük’ diye bağırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne PKK’nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

"Van mitingine 11 bin kişi katıldı"

Kılıçdaroğlu’nun lideri olduğu CHP’nin Van’daki mitinginde atılan sloganları ve açılan pankartları hatırlatan Bakan Soylu, “15 Temmuz’da FETÖ’cüler başaramadı ama ben onları devlete yeniden getireceğim, yeniden hepsini devlete atayacağım diyor. Yani FETÖ’cüler iş başına gelecek. O zaman 15 Temmuz’daki şehitlerimiz, gazilerimiz, onlar ne olacak? Dün Van’da Kılıçdaroğlu miting yaptı. 11 bin kişi katıldı. 10 bin kişi ‘Selo’ya özgürlük’, diye HDP bayraklarıyla bağırdı. Yetmedi, ‘Kana kan, dişe diş, Öcalan’a özgürlük’ diye bağırdılar. Kimin altında? CHP’nin güya mitinginde. Bu HDP’nin resmi bir adayı var mı? Kimi destekliyorlar? Kılıçdaroğlu’nu, değil mi? Türkiye ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi’ne PKK’nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar. PKK’nın enkazını taşımayın, altında kalırsınız. Bu ülkede PKK’yı enkaz haline getirdik. Bu ülkenin başından bu felaketi söküp atmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı. İHA