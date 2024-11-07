Avustralya'dan Radikal Sosyal Medya Kararı

Başbakan Anthony Albanese, bu önemli düzenlemenin bu yıl Parlamento'ya sunulacağını belirterek, çocukların sağlığını korumak için atılan bu adımın altını çizdi.Albanese, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ben buna son veriyorum" ifadesiyle bu konudaki kararlılığını dile getirdi. Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, 16 yaş sınırının getirilmesi için 12 ay gibi bir geçiş süresi öngörülüyor, bu da sosyal medya kullanımında köklü bir değişikliğin habercisi.

Cezai Yaptırımlar ve Platformların Yanıtları

Yeni düzenlemenin ardından, yaş sınırını ihlal eden sosyal medya platformlarına ceza verileceği belirtiliyor. Meta, Facebook ve Instagram gibi platformların bu yasaya uyacaklarını duyururken, TikTok ve X'in konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamaları dikkat çekiyor. Bu süreçte, sosyal medya devlerinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.