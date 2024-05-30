Finans dünyası, Bitcoin ve borsa endekslerindeki ani düşüşle çalkalanıyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 değer kaybıyla 10.479,16 puandan tamamladı.

Bu düşüş, yatırımcılar arasında "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin etkili olduğunu belirtiyor.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri gibi önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

Yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı gibi verilerin takip edilmesi planlanıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puanlar ise destek olarak görülüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin, Mt. Gox'un 5,1 milyar dolar değerindeki Bitcoin transferi sonrasında keskin bir düşüş yaşadı. Ayrıca, ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri ve Fed'in faiz kararının yaklaşması gibi faktörler de kripto paralar üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu gelişmeler, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor. Özetle, hem borsa hem de kripto para piyasalarındaki bu hareketlilik, ekonomik göstergeler, politik kararlar ve küresel finansal trendlerin bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Yatırımcılar, bu tür dalgalanmalar karşısında dikkatli olmalı ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmeli.