Ülke genelinde yaz havası yaşanırken, Van’ın yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 3 bin 200 rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Bölgede haziran ayında başlayacak olan yayla göçü öncesinde yolları açan ekipler, vatandaşların daha rahat bir şekilde yaylaya ulaşmalarını sağlıyor.

Coğrafi anlamda zorlu bir noktada çalışma yaptıklarını belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz, “Burası Çalyan-Feraşin yayla yolu. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyorlar.

Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefliği olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle iki gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.