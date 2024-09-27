BİM Hisseleri Hangi Fiyattan İşlem Görüyor?

Yatırımcılar için piyasalardaki belirsizlikleri yansıtan bu dalgalanmalar, BİM’in hisse performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir BİM hisseleri, 27 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 508 TL'den işlem görmekte olup, gün içinde 537 TL’ye kadar yükselmiştir.

BİM Hisselerinin Yıllık Performansı Nasıldır?

2024 yılı içinde BİM hisseleri en yüksek 631 TL, en düşük ise 265,15 TL seviyelerini görmüştür. Bu dalgalanmalar, piyasalardaki değişkenlik ve ekonomik koşullardan etkilenmiştir.

BİM Hisselerinin Sahiplik Yapısı Nasıldır?

BİM hisselerinin %73,32'si diğer pay sahiplerine, %15,15'i Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, %11,53'ü ise Naspark Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Şirketin yönetim kadrosu, stratejik kararlar alarak büyüme hedeflerine ulaşmada önemli rol oynamaktadır.

BİM Hisseleri Ne Zaman Halka Açılmıştır?

BİM hisseleri, 8 Temmuz 2005 tarihinde halka açılmış ve ilk işlem tarihi 15 Temmuz 2005 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler, BİM’in borsa dünyasındaki yerini sağlamlaştırdığı önemli dönüm noktalarıdır.

BİM’in Faaliyet Alanı Nedir?

BİM, yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerini düşük maliyetle sunan hard discount zincir marketlerini işletmektedir. Bu model, geniş bir müşteri tabanına ulaşmayı ve rekabetçi bir piyasa oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu bilgiler, yatırımcıların BİM hisseleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmaktadır.