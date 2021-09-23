Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne?

Dizinin çekimleri halla devam ediyor. Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir?

Yönetmenliğini Sinan Öztürk yaptığı, senaryosunu da Murat Uyurkulak ve Damla Serim’in birlikte çalıştığı yeni dizi yakında ekranlarda. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizi ne zaman başlayacak?

Üç kuruş dizisinin seri katili olan İrfan’ın kurbanı öldürdüğü sahneden sonra 3 kuruş dizisi başlıyor.

Bir hanın kumarhane işletmekte olan kartal’ı polisin yakaladığı bir operasyon sahnesi ile ekrana gelecek. Kartalın ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesi de dizide yer alacak.

ÇUKUR DİZİSİ VE İÇERDE DİZİSİNDEN SONRA ÜÇ KURUŞ BOMBA GİBİ GELİYOR!

Ay Yapım’ın yeni projesi Heyecanla bekleniyor. Nursel Köse, Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Burak Altay ve Aytaç Uşun gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi’nin tarihi açıklanmadı.

Üç Kuruş dizisinin Ekim ayından sonra başlanması bekleniyor…