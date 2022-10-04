Tuzak dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların yeni dizisi olmaya aday Tuzak TV 8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Tuzak dizisi saat kaçta, ne zaman başlayacak?

TUZAK DİZİSİ

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzak dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanacağı tarih ve saat henüz açıklanmadı.