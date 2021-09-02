Sen Çal Kapımı Dizisi Final Mi Oluyor?

Fox'un sevilen komedi dizisi Sen çal kapımı neden final oluyor? Final Bölümü, Final bölümü Fragmanı Yayınlandı mı? 52. bölüm Fragmanı... Sen çal kapımı Ne zaman bitecek? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollde oynadığı sen Çal Kapımı Dizisi Neden Final Oluyor?

FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Sen Çal Kapımı ekran macerasını noktalıyor. Geçtiğimiz hafta veda partisi yapan dizi ekibi arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Sen Çal Kapımı final mi, bitiyor mu? soruları da böylelikle peş peşe geliyor.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ?

Dizinin oyuncuları son setini de tamamlamıştı. Yeni bölümü ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Sen Çal Kapımı dizi ekibinin duygusal günü... Veda ettiler.'' ifadelerine yer verdi. Final yapacak dizinin 52. bölümde ekrana vedası bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Efecan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)

Erdem Şangay (Sarp Bozkurt)

Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers)

Leyla Haktan (İlkyaz Arslan)