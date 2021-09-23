Masterchef ile gündemde olan Acun Ilıcalı O Ses Türkiye çekimlerinden kareler paylaştı. Yaptığı paylaşımda bu sezondaki jüri adayları yer alıyor. Seda sayanın ayrılmasından sonra Ebru Gündeş’in katıldığı yarışmanın yeni sezon çekimleri başladı. Geçen sezon olan Hadise’nin yerini de Oğuzhan Koç aldı. O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye’ye kim katıldı? O Ses Türkiye’de yeni jüriler kim?

Yeni Sezonda Hadise Yok

Acun Ilıcalı, çekimlerin başladığı ‘o Ses Türkiye’den İlk karelerini sosyal medya aracılığıyla takipçileri ile paylaştı.

Acun Ilıcalı, yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu de üstlendiği 'O Ses Türkiye'den ilk paylaşımını, 13.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptı.

Ünlü televizyoncunun yayınladığı karede; Beyazıt Öztürk, Murat Boz, yeni jüriler Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.