Müge Anlı liseli Fazile Evran'a ne oldu?

Ekranların başarılı sunucusu ATV’de hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı bugünkü bölüm yine izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki Müge Anlı bugünkü bölümde neler yaşandı?

Liseli Fazile Evran

23 gündür bulunamayan Fazile'ye ne oldu herkes bunu merak ediyor.

Babası günlerdir perişan oldu Fazile nereye gitti bir yerde saklanıyor mu akıllarda bu sorular var.