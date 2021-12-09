Müge Anlı 9 Aralık Perşembe Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Sinema - TV 09.12.2021, 09:55 09.12.2021, 09:56
Müge Anlı 9 Aralık Perşembe Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün dahada heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

PARA İÇİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elif öğretmen olayıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haber bugün geldi.

Kendisinden 9 yaş küçük kocası Zafer Gözütok engelli olan Elif öğretmeni 2 milyon lira için kaçırmak ve ailesi ile görüştürmemekle suçlanırken merakla beklenen dava sonuçlandı. 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Elif Gözütok, ikinci çocuğunu doğururken doktor hatası yüzünden engelli kaldı ve yürüyemeyecek, konuşamayacak bir hale geldi. 4 yıl boyunca annesi Nedret Hanımın baktığı Elif öğretmen için mahkeme, 2 milyon lira tazminat kararı verince de işler bir anda karıştı.

Tazminat çıkana kadar engelli eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince eşi ile biri 4 diğeri 8 yaşında olan çocuklarını alıp Ankara'dan Iğdır'a taşındı. Elif Öğretmenin annesi Nedret Hanım da damadının para için kızının kendisinden uzaklaştırdığını ve bir daha görüştürmediğini öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

UZUN UZUN SARILARAK SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Müge Anlı 26 gün sonra Iğdır'a götürülen Elif öğretmene ulaşınca ekranda dramatik bir buluşma yaşandı. Nedret hanımın sesini tanıyan Elif öğretmenin feryadı, ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Koca Zafer Gözütok her ne kadar eşini anne Nedret Hanıma vermek istemese de merakla beklenen dava sonucu Müge Anlı bugün ekrana gelen bölümde açıkladı. Anlı dün görülen dava sonucunda Zafer Beyin vasiliğinin sonlandırılarak Elif Öğretmenin bakımının anneye verildiğini açıkladı. Müjdeli haberin ardından anne Nedret Hanım da stüdyoya gelerek Müge Anlı'ya uzun uzun sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

İZLEYİCİYİ NEREDEYSE İNANDIRMIŞTI

Şu anda Botaş'ta çalışan ve yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen Zafer Gözütok, eşinden boşanmak istemiyordu. Ancak söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişkiler bulunuyordu. Canlı yayına bağlanan kuzeninin eşi de Zafer Gözütok'un 'fedakar koca' imajı çizmeye çalıştığını iddia etmişti.Elif öğretmenin annesi Nedret hanım ve abisi Mehmet Bey, Zafer Gözütok ile olan ilişkilerinin onun imam nikahlı 'kuma' aldığını öğrenince bozulduğunu söylüyorlardı. Ancak Zafer Gözütok ısrarla 'imam nikahlı eş' iddiasını yalanlamıştı. Kendinden emin konuşan Zafer Gözütok buna izleyiciyi de neredeyse inandırmıştı. Onun yalanını ortaya çıkaran ise canlı yayına gelen telefon olmuştu.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

"EŞİME DEĞİL, ÇOCUKLARA BAKMAYA GELDİ"

Canlı yayına katılan Zafer Gözütok'un kuzeninin eşi, 'vicdanen rahatsız' olduğunu belirterek bizzat kendisinin de içinde yer aldığı eş olayını anlamıştı. Zafer Gözütok ile eş adayı olan Aybüke Hanımın evine beraber gittiklerini söylemiş ve ardından şunları dile getirmişti: "Beni aradı ve 'abla bana bir kızı tavsiye ettiler gidip birlikte bakalım' dedi. Ben de sen nasıl alacaksın kızı evlisin dedim. Ben boşanacağım dedi. Bunun üzerine kızın evine gittik ben Zafer'in evli olduğunu söyledim. Aile de 'kesinlikle boşanmalı' dedi. Kız hakkında araştırma yapınca evlenip boşanmış, evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendim ve Zafer'e 'ben tavsiye etmiyorum' dedim. 'Tamam' dedi ayrıldık. Sonra biz duyduk ki bu kızı birlikte yaşamak için alıp Ankara'ya götürmüş. Geçen yaz kızı tatil için köye de getirdi. Aybüke hanımla tanıştık. Zafer Bey önce bu iddiaları yalanlasa da ardından kabul etmiş ve "Ankara'da oturduğu bir dönemdi. Eşime değil, çocuklara bakmaya geldi. Ben de hakkındaki iddialardan dolayı geri gönderdim. Şu anda evlilik yok" ifadelerini kullanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=xqICuc7G4NI

#müge anlı
Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10