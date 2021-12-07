Masterchef Safanur Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Akşamların nefesler tutularak seyredilen yarışma programında bu akşam neler oldu zorlu heyecanlı geçen yarışmada neler oldu elemeye kimler kalacak hangi yarışmacılar daha başarılı hangi yarışmacıların günü kötü geçiyor hangi yarışmacı daha başarılı olacak?

Sinema - TV 07.12.2021, 17:27 16.11.2021, 10:50
Masterchef Safanur Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Akşamların nefesler tutularak seyredilen yarışma programında bu akşam neler oldu zorlu heyecanlı geçen yarışmada neler oldu elemeye kimler kalacak hangi yarışmacılar daha başarılı hangi yarışmacıların günü kötü geçiyor hangi yarışmacı daha başarılı olacak?

Masterchef Safanur Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Masterchef 2021 yarışmacısı Safanur Bol, ana kadrodaki 16 isimden biri olmayı başarmıştır.
5. eleme adayı olması ile birlikte gündeme gelen isim, yarışmada dikkat çeken kişilerden biridir.
Masterchef yarışmasında rakiplerinden farklı tatlar hazırlayarak jürinin ve seyircinin takdirini kazanmıştır.
Sevilen yarışmacı Safanur Bol, 23 yaşındadır. 19 Ağustos 1998 doğumludur. Bursa Gemlik’te doğmuştur ve evli değildir.
Genç yarışmacının kendisinden büyük 2 kardeşi daha vardır. Lise eğitimini Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.
Çıkardığı tabaklarla adından sıkça söz ettiren Safanur Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur.
Masterchef Safanur, 6 yıldır İzmir’de yaşamaktadır.

Ege Üniversitesi Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans eğitimi almaktadır.
Yetenekli isim, mezun olana kadar tecrübesini ve gelişimini artırmak istemektedir. Mutfağın kendisi için meslekten öte olduğunu dile getirmiştir.
Hem yurt içi hem yurt dışında birçok restoranda çalışmıştır. Fransa’nın Lyon kentindeki Michelin Yıldızlı La Mere Brazier’de stajyer olarak çalışmıştır.
Masterchef Safanur, şu anda İzmir’de bir pastanede şef olarak çalışmaktadır. 2016 yılında üniversiteye başladığı yıllarda zorunlu stajları haricinde sürekli kendini geliştirmek için aşçılık sektöründe çalışmıştır.
Dedesinin Gemlik’te bir esnaf lokantası olduğunu bilmektedir. Fakat onu hiç tanıma imkânı elde edememiştir.

Tavırları ve renkli saçları ile sosyal medyada gündem olmuştur. Mutfağın kendisi için sıkılmadan hayatı boyunca başarılı olmak için çabalayacağı bir uğraş olduğunu vurgulamıştır.
Sempatik yarışmacı, mutfakta her gün bir önceki güne göre daha iyisi olmak için çaba göstereceğini söylemiştir.
Genç yaşına rağmen dikkat çeken kariyere sahiptir. Safanur Bol, Masterchef programının ilk turunda balık yemeği hazırlamıştır.
İlk turda Danilo, Somer ve Mehmet şeften evet alan yarışmacı, üçlü düelloda yer almaya hak kazanmıştır.

Masterchef programında isminin yazılı olduğu önlüğü almayı başaran Safanur Bol, üçlü düelloda Bahriyet Delibalta ve Azize Karaköse ile karşı karşıya gelmiştir.
Üçlü düelloda yarışmacılardan pastırmalı humus yapmaları istenmiştir. Masterchef Safanur üçlü düelloda en beğenilen tabağı yaparak final turuna yükselmeyi başarmıştır.
Final turunda üçüncü grupta yer almıştır. 18 Ağustos günü ekranlara gelen Masterchef programında saç tava ve şehriyeli pilav ile yaratıcılık oyununa kalmıştır.
Yaratıcılık oyununda ise yarışmacılara ana ürün olarak patlıcan verilmiştir.

Gecenin sonunda diğer 5 yarışmacıyı eleyerek ana kadroya giren isim Safanur Bol olmuştur.
Yarışmacı ilk tur öncesi bir hayli iddialı olduğunu söylemiştir. Söz dinlediğini ve doğru bildiği şeyin arkasında durduğunu dile getirmiştir.
Genç yarışmacıya ailesi ve arkadaşları, kendi ışığını başkalarına aktarması gerektiğini söylemiştir.
Masterchef 2021 yarışmasına katılmasının sebebi de budur.

Tüm Türkiye yeteneğimi görsün istiyorum demiştir.
Evinin ve okulunun küçüğü olduğunu ancak Masterchef yarışmasında en büyük olmaya geldiğini dile getirmiştir.
Masterchef ana kadrosuna ismini yazdıran Safanur Bol’un sosyal medya hesapları da merak edilmektedir.
Masterchef yarışmacısı Instagram hesabında @safanurbol kullanıcı adını kullanmaktadır. Instagram hesabında kendi fotoğrafları ile birlikte manzara fotoğraflarını paylaşmaktadır.

#Masterchef Safanur
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