Kırmızı Oda 55.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların en sevilen dizisi reyting rekorları kırdı resmen. İzleyiciler her bölümünü heyecanla izliyor peki son bölümde neler oldu son bölümün konusu nedir?

Reytingler düştü ama Kırmızı Oda’nın birinciliği değişmedi!

TelevizyonGazetesi.com / Detay – Cuma rekabetinde geçen sezon Kırmızı Oda ile Arka Sokaklar arasında müthiş bir yarış vardı. Bu sezon ise bu yarışta Aşk Mantık İntikam isimli dizide bir süre yer aldı. Şimdi ise geçen sezona geri dönüldüğünü gösteren bir tablo var.

15 Ekim Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin tüm kişiler kategorisinde birinci olduğunu ve Kırmızı Oda’nın da sekizincilik elde ettiğini görüyoruz. tv8’in elindeki tek dizi olan Kırmızı Oda, AB ve ABC1 kategorilerinde ise yine birinciliğe ulaştı.

Binnur Kaya’nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde bu sezon da yine konuk ünlü oyuncular bulunuyor. Güçlü hikayesi ve ünlü konuk oyuncularına rağmen Kırmızı Oda geçen sezona göre bir hayli düşük reytingler alıyor.

Dizinin AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik elde etmesi büyük başarı ama geçen sezona kıyasla bir hayli izleyici kaybettiği de gözden kaçmıyor…

47. bölümü yayınlanan Kırmızı Oda’nın tüm kişiler kategorisinde ise bir hayli gerilediğini ve günü sekizinci olarak tamamladığını belirtelim. Yani izleyici kaybı tüm kategorilerde var ama hala iki kategoride birincilik gelmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda için Cuma rekabeti artık birinciliğini tehdit eder bir noktaya geldi. Önümüzdeki haftalarda çok ilginç sonuçlar ortaya çıkar ise şaşırmamak lazım.

Kırmızı Oda, yeni bölümüyle 22 Ekim Cuma akşamı 20:00’de TV8’de yayınlanacak.